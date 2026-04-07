Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! C’è una cosa di lui che impressiona

Fagioli Fiorentina, gol pesanti e leadership: così il centrocampista si è preso la scena! La sua crescita in maglia viola

Ancora un gol pesante, ancora una prestazione di alto livello. Nicolò Fagioli si è preso la Fiorentina sulle spalle nel momento più delicato della stagione, guidando i viola fuori dalle sabbie mobili della lotta salvezza. A 25 anni, il centrocampista piacentino sta vivendo quella consacrazione attesa da tempo, mostrando una crescita evidente sia sul piano tecnico sia su quello caratteriale. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, il regista viola ha aggiunto alla sua qualità naturale una nuova durezza mentale, diventando sempre più un punto di riferimento per squadra e ambiente. In un calcio italiano alla ricerca di profili affidabili anche in ottica Nazionale, il nome di Fagioli torna così con forza al centro del dibattito.

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Fagioli Fiorentina, i numeri confermano una crescita continua

I numeri raccontano meglio di ogni altra cosa il peso avuto da Fagioli nelle ultime settimane. Il gol vittoria segnato al Bentegodi contro il Verona, arrivato dopo quello già decisivo al Sinigaglia contro il Como, conferma la sua centralità nel momento chiave della stagione. Ma è soprattutto la continuità a impressionare: dalla gara di andata contro l’Hellas Verona del 14 dicembre, il regista ha infilato diciassette presenze consecutive da titolare in campionato. In dodici di queste non è mai stato sostituito, a testimonianza di una fiducia totale conquistata sul campo. Le ultime quattro gare contro Parma, Cremonese, Inter e Verona hanno portato in dote otto punti preziosissimi, e la sua crescita tattica ha avuto un ruolo fondamentale in questo percorso.

Fiorentina, verso il Crystal Palace con rientri importanti

La trasformazione del centrocampista va letta anche attraverso le scelte tecniche. Dopo l’intuizione estiva di Stefano Pioli, è stato Paolo Vanoli a completare il processo arretrando Fagioli in cabina di regia e proteggendolo con due mediani. In questo modo il numero viola ha potuto gestire i tempi della manovra, liberando visione di gioco e capacità d’inserimento. Intanto la Fiorentina ha ripreso gli allenamenti al Viola Park in vista dell’andata dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace, in programma giovedì sera al Selhurst Park. Per la trasferta londinese sono attesi i rientri di Dodo e Manor Solomon, mentre restano da monitorare le condizioni di Fabiano Parisi e Rolando Mandragora. Più difficile, invece, il recupero di Niccolò Fortini.