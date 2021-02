Fair play Morelos, il bellissimo gesto dell’attaccante dei Rangers – VIDEO

Bellissimo gesto da parte di Alfredo Morelos, attaccante dei Rangers durante il match contro il Royal Antwerp in Europa League.

A fine primo tempo, durante un’azione di attacco, l’avversario dell’attaccante colombiano, il difensore Jeremy Gelin, ha accusato un dolore al polpaccio, andando a terra e lasciandogli spazio per completare la propria offensiva. Il numero 20 degli scozzesi, anziché approfittare dell’infortunio e affondare verso l’area, ha fermato il gioco per consentire i soccorsi.

— 𝚁𝚊𝚗𝚐𝚎𝚛𝚜 𝚂𝚙𝚊𝚛𝚎𝚜 (@RangersSpares__) February 25, 2021