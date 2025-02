FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 24a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – JUVENTUS

venerdì 7 febbraio, ore 20.45

Dopo un ricco mercato di riparazione, il Como punta a un risultato di prestigio davanti al proprio pubblico. Trasferta insidiosa per i bianconeri affamati di punti al fine di trovare finalmente la continuità necessaria per la corsa alle prime posizioni.

Como

Gara esaltante, Valle vorrà eccellere al debutto in casa.

Juventus

Buttato subito nella mischia ha ben figurato. Veiga può stare tra i nostri titolari in questa giornata.

VERONA – ATALANTA

sabato 8 febbraio, ore 15.00

Il Verona corsaro a Monza affronta l’Atalanta amareggiata dall’eliminazione in Coppa Italia. Gli scaligeri cercano risultati fondamentali in ottica salvezza, ma i bergamaschi sono in grado di imporre un ritmo difficile da sostenere.

Verona

Viene da due ottime prestazioni: scommettiamo su Tchatchoua.

Atalanta

Giocate di qualità contro il Bologna, Maldini sa essere prezioso.

EMPOLI – MILAN

sabato 8 febbraio, ore 18.00

Nel turno precedente, l’Empoli ha messo in seria difficoltà la Juventus per poi soccombere nel secondo tempo, perdendo la sesta partita delle ultime 8. Il MIlan invece ha dato dimostrazione di forza mercoledì contro la Roma e vuole concedere il bis immediatamente.

Empoli

La scommessa di giornata si chiama De Sciglio. Punirà anche la sua seconda storica ex squadra?

Milan

Pavlovic rivitalizzato. E nel suo bagaglio qualche bonus ce l’ha…

TORINO – GENOA

sabato 8 febbraio, ore 20.45

Il Torino affronta il Genoa in una sfida cruciale per entrambe le compagini, distanziate in classifica da una sola lunghezza, dopo aver ottenuto 7 punti nelle precedenti 5 giornate. Dato il grande equilibrio, non sarà un match semplice da sbloccare.

Torino

Elmas conosce bene il calcio italiano per cui non ci sarà bisogno di grande sforzo di adattamento.

Genoa

Intriga nel suo nuovo ruolo, ora da Zanoli ci aspettiamo un bonus.

VENEZIA – ROMA

domenica 9 febbraio, ore 12.30

Il Venezia è ancora vivo e spera che le operazioni di mercato diano nuova linfa alla squadra. Domenica ospita la Roma, eliminata dal Milan in coppa ma decisa nella risalita in campionato. Giallorossi avanti nei pronostici ma le insidie esistono.

Venezia

Fila è il nuovo terminale offensivo. Ci punta Di Francesco e ci puntiamo anche noi.

Roma

Shomurodov sta avendo molto spazio, deve ripagare la fiducia.

CAGLIARI – PARMA

domenica 9 febbraio, ore 15.00

Cagliari e Parma sono consapevoli dell’importanza dei 3 punti in palio, un pareggio rischia di far male a entrambe. La lotta per la permanenza in Serie A è serrata e gli scontri diretti con una classifica così corta sono ancora più delicati.

Cagliari

Caprile alza il suo livello partita dopo partita.

Parma

Rigorista a sorpresa: dentro Valeri.

LAZIO – MONZA

domenica 9 febbraio, ore 15.00

Una Lazio rilanciata dopo la recente vittoria in trasferta ospita il Monza con il forte desiderio di accaparrarsi l’intero bottino: il quarto posto è l’obiettivo principale per i biancocelesti mentre gli avversari sembrano ormai non credere più nella risalita.

Lazio

Nella stagione della consacrazione, Rovella è ancora a caccia del primo centro in campionato.

Monza

A secco da troppe giornate, Mota può stupire.

LECCE – BOLOGNA

domenica 9 febbraio, ore 18.00

Il Lecce sfida il Bologna in una partita non così scontata come direbbe la classifica. I salentini sono capaci di prestazioni esaltanti, e la squadra di Italiano, pur rimanendo favorita, ha nelle gambe il probante match di coppa.

Lecce

Periodo di forma strepitosa: Krstovic lo preferiamo a colleghi più blasonati.

Bologna

Calabria è un profilo di assoluto livello e sarà chiamato a dimostrarlo.

NAPOLI – UDINESE

domenica 9 febbraio, ore 20.45

Il Napoli affronta l’Udinese al Maradona con l’obiettivo di consolidare il primo posto del torneo e dimenticare in fretta il pareggio beffardo di Roma. I friulani cercheranno di muovere la classifica ma l’impresa appare fuori portata.

Napoli

Rientra o non ancora? Rischiare titolare Buongiorno ne vale comunque la pena.

Udinese

Il gol della scorsa giornata è stato un gioiello: Bravo bravissimo.

INTER – FIORENTINA

lunedì 10 febbraio, ore 20.45

Scherzi del destino ripropongono, a distanza di 4 giorni da quella di andata, la sfida di ritorno. Il primo duello è stato vinto impietosamente dalla Fiorentina, non c’è dubbio che l’Inter sarà decisa a rifarsi nella più classica delle rivincite.

Inter

Erroraccio che ha propiziato il 3 a 0 viola. Dimarco ha da farsi perdonare.

Fiorentina

Zaniolo ha voglia di spaccare il mondo. E sarebbe anche un ex…