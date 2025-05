FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 35a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

TORINO – VENEZIA

venerdì 2 maggio, ore 20.45

Entrambe reduci da una sconfitta per 2 a 0: il Toro ha permesso, suo malgrado, al Napoli di tornare capolista, il Venezia ha dovuto arrendersi alla qualità del Milan.

Torino

Biraghi offre un contributo prezioso, manca il bonus.

Venezia

Perez cerca di rilanciarsi dopo le ultime uscite appannate.

CAGLIARI – UDINESE

sabato 3 maggio, ore 15.00

Il Cagliari, che nel turno precedente si è messo a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione, incontrerà l’Udinese che ha strappato un orgoglioso punto al Bologna.

Cagliari

Rientrato alla grande dopo la squalifica, confermiamo Deiola.

Udinese

Toccherà di nuovo a Davis, diamogli una chance.

PARMA – COMO

sabato 3 maggio, ore 15.00

Se il Parma non sa più perdere e anzi rende dura la vita anche alle grandi, il Como sembra solo più capace di vincere: con la giornata precedente siamo arrivati a 12 punti in 4 gare.

Parma

Lasciare adesso fuori Ondrejka è da sconsiderati.

Como

Diverse panchine, poi un assist: puntiamo sulla ripresa di Cutrone.

LECCE – NAPOLI

sabato 3 maggio, ore 18.00

Lecce rinfrancato per il pareggio imposto all’Atalanta, Napoli lanciatissimo per il sorpasso. Se il campionato finisse oggi festeggerebbero entrambi: il primo la salvezza, il secondo lo scudetto.

Lecce

Ci sarà da soffrire, ma Baschirotto è tornato a rendersi molto pericoloso in area avversaria.

Napoli

Olivera è in grande forma, da schierare.

INTER – VERONA

sabato 3 maggio, ore 20.45

L’Inter ha fatto capire che è viva più che mai, il pareggio in Champions ha dato una carica incredibile e al Verona servirà un’impresa per limitare i nerazzurri.

Inter

Dumfries sarà preservato, spazio a Darmian.

Verona

La grande scommessa di giornata si chiama Suslov: ancora aspettiamo il suo primo bonus…

EMPOLI – LAZIO

domenica 4 maggio, ore 12.30

L’Empoli è ben oltre la lieve preoccupazione per come si sta delineando la classifica, e domenica dovrà vedersela con la Lazio che si sta giocando possibili qualificazioni europee.

Empoli

Rientra Cacace, facciamogli posto.

Lazio

Da troppo mancano i colpi decisivi di Zaccagni.

MONZA – ATALANTA

domenica 4 maggio, ore 15.00

Il Monza già retrocesso affronta l’Atalanta che vuole mantenere altissimo il suo profilo: la qualificazione Champions è diventata una costante, a testimonianza di un lavoro eccezionale.

Monza

Premiamo la generosità di Birindelli.

Atalanta

De Ketelaere deve uscire da un periodo infelice: può essere l’occasione giusta.

ROMA – FIORENTINA

domenica 4 maggio, ore 18.00

La Roma ha il morale altissimo dopo aver sconfitto l’Inter a casa sua e adesso attende all’Olimpico la Fiorentina che avrà qualche pensierino alla semifinale di Conference.

Roma

Ad Angelino il bonus manca da diverse giornate ma il rendimento rimane da top.

Fiorentina

Da 12 giornate non partiva titolare, poi al rientro subito in rete. Quanto ci era mancato Adli.

BOLOGNA – JUVENTUS

domenica 4 maggio, ore 20.45

Scontro diretto che sa d’Europa, entrambe si giocano quasi tutto in questa sfida con il Bologna che compirebbe il secondo miracolo in due anni, mentre la Juve salverebbe appena la stagione.

Bologna

Odgaard è il fulcro del gioco offensivo di Italiano.

Juventus

Possibile titolarità per Conceicao, sfruttiamolo.

GENOA – MILAN

lunedì 5 maggio, ore 20.45

In questo periodo il Genoa segna pochissimo e non riesce a fare punti, mentre per il Milan è l’opposto: 10 reti nelle ultime 4 gare hanno fruttato 3 vittorie, compreso il derby di coppa.

Genoa

Masini è sempre affidabile.

Milan

Le ultime prestazioni sono state di alto livello, Jimenez vorrà regalarsi anche il primo gol.