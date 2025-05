FANTACALCIO: CONSIGLI - LE SORPRESE DELL’ULTIMA GIORNATA - Calcio News 24

Fantacalcio, ecco i consigli per l’ultima giornata della stagione 2024 2025. La situazione

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

COMO – INTER

venerdì 23 maggio, ore 20.45

Il Como potrebbe trovarsi a determinare le sorti del campionato: la sfida contro l’Inter e la contemporaneità di Napoli rendono l’evento imperdibile.

Como

Nico Paz sempre tra i migliori ma non segna da parecchio, sarà il turno buono?

Inter

La formazione è un rebus, ma tra gli attaccanti peschiamo Correa.

NAPOLI – CAGLIARI

venerdì 23 maggio, ore 20.45

Il Napoli ha in mano il matchpoint e non vuole mancarlo, e piuttosto che il Cagliari la sensazione è che gli avversari più pericolosi per gli azzurri siano gli azzurri stessi.

Napoli

Scegliamo un protagonista inaspettato: Spinazzola.

Cagliari

Momento magico, dentro Deiola.

BOLOGNA – GENOA

sabato 24 maggio, ore 18.00

Il Bologna desidera salutare il proprio stadio con una bella vittoria interna, a celebrazione di una stagione storica per il club, e il Genoa ricoprirà il ruolo di degno avversario.

Bologna

Ci saranno diversi spazi dove Fabbian saprà inserirsi.

Genoa

Si è preso la titolarità e ora Norton-Cuffy è a caccia del primo bonus.

MILAN – MONZA

sabato 24 maggio, ore 20.45

Una sorta di partitella in famiglia tra due squadre che terminano il campionato senza aver centrato gli obiettivi di inizio anno e anzi, deludendo molto le rispettive tifoserie.

Milan

A Sottil potrebbe bastare una manciata di minuti per incidere.

Monza

Spazio alla qualità di Urbanski, considerando anche i ritmi non troppo elevati…

ATALANTA – PARMA

domenica 25 maggio, ore 20.45

Se l’Atalanta ha raggiunto con anticipo la qualificazione alla prossima Champions, il Parma spera di ottenere all’ultimo la conferma alla prossima Serie A.

Atalanta

Toccherà a Rui Patricio? Nel caso, ci terrà parecchio a fare bene.

Parma

Sohm ha la forza d’urto necessaria per il tipo di gara che lo attende.

EMPOLI – VERONA

domenica 25 maggio, ore 20.45

L’Empoli viene da due vittorie consecutive ed è a caccia del tris che potrebbe voler dire salvezza. Ma c’è un problema che si chiama Hellas Verona…

Empoli

Colombo ha finalmente ritrovato il gol e potrebbe concedere subito il bis.

Verona

Torna Duda, teniamo un posto.

LAZIO – LECCE

domenica 25 maggio, ore 20.45

La Lazio ha davanti a sé tutti gli scenari possibili, unica certezza è la necessità di ottenere i 3 punti. Il Lecce è messo più o meno allo stesso modo e vuole anche lui tutta la posta in gioco.

Lazio

Si faccia avanti chi ha il coraggio di togliere Pedro!

Lecce

Ramadani: il gol dello scorso turno gli può valere la titolarità.

TORINO – ROMA

domenica 25 maggio, ore 20.45

Il Torino desidera chiudere piacevolmente, ma il calendario gli mette di fronte la Roma che è tra le peggiori da incontrare e che può ancora competere per l’Europa dei grandi.

Torino

Ad Adams ne manca uno per arrivare a dieci…

Roma

In forma esagerata, confermiamo Mancini.

UDINESE – FIORENTINA

domenica 25 maggio, ore 20.45

L’Udinese ha perso le ultime 2 subendo in ognuna 2 reti, per la chiusura in casa cercherà risultati migliori, nonostante la Fiorentina sia in forma e reduce da una spettacolare vittoria.

Udinese

Stagione a due facce, Zemura saprà congedarsi nel modo migliore? Scommettiamoci.

Fiorentina

Folorunsho è alla ricerca del bonus perduto, proprio alla fine potrebbe ritrovarlo.

VENEZIA – JUVENTUS

domenica 25 maggio, ore 20.45

Partita caldissima di massima importanza per entrambe, ma mentre il Venezia dovrà attendere comunque anche altri esiti, la Juventus ha il destino completamente nelle sue mani.

Venezia

Nicolussi Caviglia è un titolare certo per questo turno.

Juventus

Salgono le quotazioni di Alberto Costa, facciamoci un pensierino.