Faraoni, Dimarco e Zaccagni: l’Ital-Verona che può far comodo a Mancini

Il Verona batte il Napoli 3-1 con Faraoni, Dimarco e Zaccagni grandi protagonisti della partita

Al Bentegodi, il Verona strapazza il Napoli per 3-1 e chiude in grande stile un ottimo girone di andata. A trascinare i gialloblù nella super vittoria contro gli azzurri Faraoni, Dimarco e Zaccagni. I tre italiani sono la spina dorsale della squadra di Juric e con i partenopei lo hanno dimostrato per l’ennesima volta. Dimarco, dopo l’errore a 8 secondi dall’inizio su Lozano, si è poi ripreso alla grandissima annullando praticamente il messicano e poi realizzando la rete dell’1-1. A servire l’assist per il pareggio, Davide Faraoni con una carezza dalla destra perfetta per il piede del compagno. L’esterno romano, però, è stato anche un moto perpetuo sull’out destro mettendo anche in ombra un fantasista come Lorenzo Insigne uscito a metà secondo tempo scuro in volto. Favolosa anche la prestazione di Mattia Zaccagni. Il trequartista ha messo in mostra tutte le sue doti balistiche, iscrivendosi al tabellino con un gol e un assist. Favoloso il suggerimento d’esterno per Barak per il 2-1, da opportunista la rete di testa per il tris veronese.

MANCINI OSSERVA INTERESSATO – E a godere delle prestazioni dei tre talenti del Verona, anche il commissario tecnico dell’Italia Roberto Mancini. Zaccagni ha già goduto di una chiamata da parte del c.t. nel mese di novembre, sfortunata finita anzitempo a causa di un infortunio. Una convocazione che fa ben sperare il fantasista gialloblù. Dimarco e Faraoni, invece, non sono ancora finiti tra le chiamate di Mancini ma, in una Nazionale che punta a crescere grazie ai giovani, non è da escludere una loro presenza nelle convocazioni future. D’altronde l’Italia, negli ultimi anni, si è ritrovata povera di esterni e Dimarco e Faraoni, che hanno indossato l’azzurro solo nelle selezioni minori, possono davvero fare a caso del c.t..