Farioli rinnova con il Porto, ufficiale: firma fino al 2028 per il tecnico italiano! Il comunicato e tutti i dettagli

Farioli rinnova con il Porto, è ufficiale il prolungamento fino al 2028 per il tecnico italiano! Il comunicato che svela tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Porto ha reso noto il rinnovo fino al 2028 del tecnico Francesco Farioli. Di seguito riportato il comunicato del club portoghese.

COMUNICATO – «Il ciclo continua e l’ambizione rimane: il FC Porto e Francesco Farioli hanno appena rinnovato il contratto. In un momento cruciale della stagione sportiva, il Club e l’allenatore hanno raggiunto un accordo per mantenere il legame per le prossime due stagioni e mezza, fino al 30 giugno 2028.

A far parte dello staff tecnico della prima squadra entra l’assistente Felipe Sánchez, che finora svolgeva lo stesso ruolo alla Real Sociedad e che aveva già affiancato Francesco Farioli al Karagümrük, Alanyaspor, Nizza e Ajax. Lo spagnolo si unisce a Dave Vos, Lino Godinho, Lucho González e André Castro (allenatori assistenti), Callum Walsh (preparatore fisico), Osman Kul (analista), Iñaki Ulloa e Diogo Almeida (allenatori dei portieri).

Francesco Farioli è arrivato a Invicta a luglio ed è stato eletto Allenatore del Mese già ad agosto. Sotto la sua guida, il FC Porto ha completato il miglior girone d’andata della storia del calcio nazionale e vanta il miglior rendimento difensivo d’Europa: quattro gol subiti e 13 partite a porta inviolata in 17 giornate.

Da quando l’allenatore italiano è stato presentato, il Porto ha collezionato 23 vittorie, due pareggi e due sconfitte, con 57 gol segnati e 13 subiti in 27 incontri ufficiali. In Liga Portoghese, il FC Porto ha vinto 16 partite, pareggiato solo una e guida la classifica in solitaria con 49 punti su 51 disponibili – dieci punti davanti ai rivali di Lisbona. Con Francesco Farioli in panchina, il FC Porto è stato in svantaggio solo per 27 dei 1.530 minuti giocati finora nel campionato (1,76% del tempo regolamentare), ha vinto tutte le partite in trasferta e sta attraversando una serie di nove vittorie consecutive nella competizione. Anche in Coppa del Portogallo il percorso è stato intatto e, all’ingresso dell’ultimo turno prima della fase a gironi, i Dragões si trovano in una posizione per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale della Europa League. Il tecnico di 36 anni ha già fatto esordire 25 giocatori nella presente stagione, dieci dei quali esordienti assoluti con la maglia biancoblù. Francesco Farioli ha rinnovato l’impegno con il FC Porto e continuerà a essere l’uomo incaricato di guidare le sorti della famiglia portista».