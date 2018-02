Pace (forse) fatta: la Lazio può riaccogliere Felipe Anderson

La Lazio può riaccogliere Felipe Anderson per la doppia sfida con FCSB e Verona, il centrocampista offensivo vede la luce in fondo al tunnel: le ultime notizie

Il caso Felipe Anderson tiene banco in casa Lazio e sembra uno dei motivi della mini crisi dei ragazzi di Simone Inzaghi. Il tecnico e il brasiliano hanno litigato ormai quasi dieci giorni fa, ma la situazione potrebbe esser stata ricomposta, stando a quello che trapela da Formello. Ci sono segnali di disgelo nella situazione inerente Anderson, addirittura si pensa che giovedì possa tornare tra i convocati per la partita di Europa League con il FCSB e da lì possa tornare con continuità in gruppo anche per il Verona e per le gare successive.

Anderson non era contento dell’utilizzo che ne stava facendo Inzaghi, tra i due è nato un diverbio acceso e da allora il brasiliano è fuori rosa, tanto che pure ieri si è allenato a parte. Anderson è un ragazzo sensibile, sia Tare che Peruzzi hanno parlato con lui e hanno provato a farlo ragionare. A quanto pare, ci sono riusciti. Serve, però, un chiarimento totale con Inzaghi, niente mezze misure. C’è ottimismo in casa Lazio, Anderson potrebbe rientrare per FCSB o, al massimo, Verona.