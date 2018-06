Il calciomercato mette Felipe Anderson di fronte a tre opzioni: può firmare il rinnovo di contratto con la Lazio o può partire verso Francia o Inghilterra

La Lazio sta progettando il prossimo mercato, nonostante la mancata qualificazione in Champions League sia stata un duro colpo. Oltre a Francesco Acerbi, un altro nome caldo è quello di Felipe Anderson. Il giocatore è un pupillo del presidente Claudio Lotito, il quale avrebbe intenzione di tenerlo nonostante ci siano richieste importanti. Lo stesso Lotito, assieme al direttore sportivo Igli Tare, avrebbe dovuto incontrare la scorsa settimana Kia Joorabchian e Giuliano Bertolucci, agenti di Anderson, ma il tutto è slittato. Solo nei prossimi giorni si parlerà di rinnovo, con il West Ham e il Monaco alla finestra.

Il contratto di Anderson scadrà nel giugno del 2020 e la Lazio non vuole un altro caso de Vrij. Il brasiliano sa che non è più titolare inamovibile alla Lazio, la concorrenza di Luis Alberto fa paura e per questo sta ponderando cosa fare e come muoversi. Come detto, il West Ham e il Monaco lo tentano. Gli Hammers hanno in mano una proposta da trentotto milioni di euro, ma la Lazio vuole spingere fino a cinquanta milioni di euro. Il Monaco invece sembra non aver ancora fatto un’offerta, ma Tare potrebbe chiedere Kamil Glik in cambio. Rinnovo, West Ham o Monaco: secondo La Gazzetta dello Sport sono tre gli scenari possibili per Felipe Anderson.