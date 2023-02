Felipe Anderson: «Tornare alla Lazio la scelta migliore»

Di seguito le parole di Felipe Anderson, attaccante della Lazio, a al Uefa Magazine Show.

PAROLE – «Lazio? Il processo di apprendimento è durato circa un anno e mezzo quando sono arrivato. Non è stato facile per me. La società mi ha sempre aiutato dandomi fiducia e che lavorando duro il mio potenziale sarebbe venuto fuori. E alla fine, è quello che è successo. Il secondo anno è stato il migliore con la maglia della Lazio, dopo un periodo di adattamento difficile. Ho avuto molta pazienza e alla fine ho raggiunto ciò che volevo. I primi gol in Europa? Non li avevo mai rivisti. Nonostante siano passati diversi anni, sento comunque la tensione guardando queste immagini. Mi motiva molto perché è una cosa positiva in realtà. L’addio alla Lazio? Ho passato dei momenti difficili quando me ne sono andato. Mi hanno comunque aiutato a crescere, perché la vita professionale e quella personale non possono essere separate. Quando le cose non vanno bene dentro casa è difficile rendere bene in campo. Tornare alla Lazio è stata una delle scelte migliori di tutta la mia vita. Tutti volevano che tornassi, questa volta sarà meglio».