Turchia, no grazie: Fellaini preferisce la Roma

La Roma potrebbe prendere Marouane Fellaini dal Manchester United: il belga preferirebbe la Serie A al campionato turco

Come to Besiktas? Come to Galatasaray? No, alla fine Roma potrebbe avere la meglio. Marouane Fellaini è in scadenza di contratto con il Manchester United e nelle ultime ore si è fatta avanti l’ipotesi Turchia per lui. Sui social “Come to Besiktas” è diventato ormai una battuta virale, dato che i tifosi bianconeri – così come molti loro connazionali – tempestano le bacheche dei calciatori con messaggi di mercato. Stavolta, però, potrebbero non aver fatto centro. Il perché è presto detto: il giocatore del Man Utd ha intenzione di rimanere ad alti livelli e di giocare per vincere o il campionato o comunque andare in avanti in Europa.

Per questo sta seguendo con un occhio di riguardo la stagione della Roma, approdata ai quarti di finale di Champions League e vicina a raggiungere la qualificazione UCL anche per la prossima stagione. Fellaini preferirebbe la Roma al Galatasaray o al Besiktas, queste sono le voci che arrivano dalla Premier League. In questa stagione il belga ha giocato poco, ma probabilmente ci sarà ai Mondiali e sarà tra i protagonisti della sua nazionale. Ha esperienza internazionale e ha qualità importanti, per questo la Roma non vuole lasciarselo sfuggire, per di più a parametro zero.