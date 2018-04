Roma, i tifosi lasciano il Camp Nou cantando – VIDEO

Grande dimostrazione di attaccamento alla squadra da parte dei tifosi della Roma che dopo la sconfitta con il Barcellona continuano ad incitare la squadra

La partita non è finita nel migliore dei modi. La Roma infatti esce sconfitta dal confronto con il Barcellona in una serata in cui tutto quello che poteva andare storto è andato storto. Dopo il pesante 4-1 subito al Camp Nou sarà durissima riuscire a ribaltare il risultato tra sei giorni allo stadio Olimpico. Tuttavia i giallorossi potranno contare su un alleato in più: il caldissimo pubblico di casa. Sono stati in 5000 a seguire la squadra in Spagna, e in casa non faranno certamente mancare il proprio sostegno.

Già ieri sera si sono fatti sentire continuando ad incitare la squadra in ogni momento della gara. Poi al termine dell’incontro si sono resi protagonisti di un bell’esempio di attaccamento alla squadra. Al momento di lasciare lo stadio infatti hanno continuato a tributare messaggi di affetto e supporto alla Roma e ai giocatori. Un’impresa disperata aspetta i ragazzi di Di Francesco, ma con un pubblico così mai dire mai.