Valverde risponde alla Roma: «C’erano rigori anche per il Barcellona»

La Roma perde a Barcellona e punta il dito contro l’arbitro: il tecnico blaugrana Ernesto Valverde risponde a distanza

La sfida tra Roma e Barcellona di ieri al Camp Nou passerà alla storia sia per i due autogol giallorossi sia per le sviste arbitrali. I capitolini lamentano la mancata concessione di un calcio di rigore in avvio, inoltre ci sono dubbi per quanto riguarda un presunto fallo in area su Lorenzo Pellegrini, fischiato in realtà al di fuori dei sedici metri. Sia Edin Dzeko sia il mister Eusebio Di Francesco hanno parlato degli errori del direttore di gara, puntando il dito su un arbitraggio non troppo coraggioso. Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha risposto a distanza.

«Di Francesco si è lamentato del direttore di gara? Anche io ho visto diversi rigori nell’area della Roma, ma ognuno dice la sua dal proprio punto di vista. Non è stato facile giocare contro di loro, il 4-1 è un ottimo risultato ma la Roma è una buona squadra, quindi dobbiamo aspettare a fare festa» è quanto ha detto Valverde alla fine della vittoria del suo Barcellona contro la Roma. Non è ben chiaro quali siano i rigori a cui fa riferimento Valverde, sta di fatto che le polemiche, quasi certamente, non finiranno qui.