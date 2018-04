Di Francesco non si abbatte: «Abbiamo onorato la partita. Barcellona aiutato da noi e dall’arbitro»

L’allenatore della Roma, Eusebio Di Francesco, ha analizzato la sconfitta della sua squadra in casa del Barcellona nell’andata dei quarti di Champions League

Un 4-1 che lascia poche speranze di qualificazione alla Roma quello subito dai giallorossi al ‘Camp Nou’ contro il Barcellona nella gara d’andata dei quarti di Champions League. Sulla partita ha detto la sua l’allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco, che ha analizzato così la prova dei suoi: «Barcellona aiutato? Già sono bravi, non hanno bisogno di aiuti e stasera sono stati molto aiutati, dall’arbitro e da noi. abbiamo fatto una grande gara per atteggiamento e voglia di fare, poi sono arrivate due autoreti, ci abbiamo messo anche del nostro. Ma della prestazione cosa devo dire? Siamo andati sotto 3-0 e non me ne ero neanche accorto – le parole a Premium Sport – Non abbiamo avuto alcune letture della partita, ma credo che questo risultato sia troppo penalizzante. L’autorete di Daniele (De Rossi, ndr) è stata assurda, loro facevano fatica a tirare in porta, noi abbiamo avuto piccole ingenuità a ridosso dell’area e siamo stati un pò lenti in altre situazioni. Peccato, ma abbiamo onorato la partita.

Di Francesco ha poi proseguito: «Ci voleva più cattiveria nelle occasioni avute. Se loro hanno fatto qualcosa di meno è anche per il nostro atteggiamento, stasera hanno giocato un pò meno con il loro solito palleggio. Noi siamo stati poco qualitativi e un pò precipitosi in alcuni ultimi passaggi, il gol va anche fatto, non solo evitato. Cosa cambierei se la rigiocassi? Chi è sceso in campo l’ha interpretata bene, come El Shaarawy, ma anche Gonalons, per lui non era facile entrare in quella fase, poi è arrivato quell’errore. Noi siamo stati bravi ad aggredire e recuperare palloni. Nel finale volevamo ostinatamente il gol, siamo anche un pò mancati di qualità. Alisson bravo? Anche il portiere del Barcellona le ha parate tutte stasera».