Dzeko amareggiato: «4-1 risultato severo. L’arbitro? Doveva avere più coraggio»

Le parole di Edin Dzeko dopo Barcellona-Roma: l’attaccante bosniaco esprime la sua amarezza per il risultato e l’arbitraggio

Edin Dzeko esce amareggiato dal ‘Camp Nou’ dopo la sconfitta della Roma col Barcellona nell’andata dei quarti di Champions League. L’attaccante bosniaco recrimina per il risultato di 4-1 e alcune decisioni arbitrali: «Dal primo minuto abbiamo provatoi a giocare come sappiamo, pressando alto. Loro sono più forti, ma noi abbiamo dato tutto. Il 4-1 è un risultato troppo largo, considerato che praticamente tre sono stati autogol – le parole a Premium Sport – Il rigore? Se l’arbitro l’avesse dato la gara poteva cambiare. Un arbitro deve avere più coraggio e fischiare anche contro il Barcellona a 50 e 50, siamo entrambe arrivate ai quarti di finale».

Dzeko ha poi proseguito: «Se ci manca la mentalità per queste gare? Non lo so, sicuramente loro sono più forti, il 3-1 era un risultato più bello per noi. Poi se si fanno troppi errori il Barcellona ti punisce. Da cosa ripartire? Dalla prossima gara di campionato contro la Fiorentina. Se vogliamo rigiocare la Champions League bisogna cominciare da qui».