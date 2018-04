Barcellona-Roma 4-1: pagelle e tabellino

Barcellona-Roma, andata quarti di finale Champions League 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Barcellona–Roma 4-1, risultato oltremodo pesante per gli uomini di Eusebio Di Francesco, che a dispetto del risultato non hanno demeritato sul piano della prestazione. Ma la legge del calcio impone di non sfaldarsi di fronte agli episodi: quello che invece è puntualmente accaduto ad una Roma ora costretta al miracolo, se l’intenzione è quella di tenere in piedi una qualificazione oggettivamente nelle tasche del Barcellona di Messi e compagni. Due autoreti, di De Rossi e Manolas, due calci di rigore non concessi ai giallorossi.

BARCELLONA-ROMA: CLICCA QUI PER AGGIORNARE

Barcellona-Roma 4-1: tabellino

MARCATORI: pt 38′ De Rossi aut., st 11′ Manolas aut., 16′ Piqué, 35′ Dzeko, 42′ L. Suarez

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, J. Alba; Sergi Roberto (38′ st Gomes), Rakitic, Busquets (22′ st Paulinho), Iniesta (40′ st D. Suarez); Messi, L. Suarez. A disposizione: Cillessen, Vermaelen, Dembele, Alcacer. Allenatore: Ernesto Valverde

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini (16′ st Gonalons), De Rossi (32′ st Defrel), Strootman; Florenzi (28′ st El Shaarawy), Dzeko, Perotti. A disposizione: Skorupski, Jesus, Gerson, Schick. Allenatore: Eusebio Di Francesco

ARBITRO: Danny Makkelie (Olanda)

NOTE: ammoniti Kolarov, Strootman

Barcellona-Roma: diretta live e sintesi

SINTESI SECONDO TEMPO – Il Barcellona dilaga: ancora un’autorete della Roma targata Manolas, poi la firma di Piqué che indirizza definitivamente il discorso qualificazione. C’è spazio per altri due gol, uno per parte: prima Dzeko, poi Luis Suarez che interrompe il digiuno internazionale.

48′ – Fischio finale: Barcellona-Roma 4-1

45′ – Punizione di Kolarov molto insidiosa: palla appena alta sulla porta difesa da Ter Stegen. Tre minuti di recupero

42′ – POKER BARCELLONA! Segna Luis Suarez! Palla al centro del subentrato Denis Suarez, sbaglia clamorosamente Gonalons che lascia il pallone nei pressi di area piccola, irrompe l’uruguaiano e pone fine al suo lungo digiuno internazionale!

40′ – Ultimo cambio per Valverde: Denis Suarez per Iniesta

38′ – Nel Barcellona Gomes per Sergi Roberto

37′ – Iniesta per Messi, che manda alto

35′ – GOL ROMA! Segna Dzeko! Assist di Perotti, il bosniaco controlla con il destro e fa secco Ter Stegen con il sinistro! Firma meritata per una Roma che non ha mai mollato

34′ – La Roma merita un gol: altro intervento decisivo di Ter Stegen, questa volta sul tiro di Perotti

33′ – Parata clamorosa di Ter Stegen su Defrel! Il portiere tedesco prima sbaglia tutto, poi è prodigioso sul recupero!

32′ – Nella Roma Defrel per De Rossi

30′ – Buona azione sulla sinistra di Perotti e scarico su Strootman, decisiva la deviazione in corner di Piqué

28′ – Sostituzione Roma: El Shaarawy per Florenzi

26′ – Dzeko appena in ritardo sul servizio di Kolarov

24′ – Messi ancora una volta con il destro: palla tra le braccia di Alisson

22′ – Nel Barcellona Paulinho per Busquets, non al meglio della condizione fisica. Soluzione volante di Messi: palla alta

21′ – Messi per Suarez, Peres non si lascia beffare dal pallonetto

17′ – La difesa del Barcellona si salva su una situazione confusa in piena area di rigore

16′ – Nella Roma Gonalons per Pellegrini

15′ – TRIS BARCELLONA – Suggerimento eccellente di Messi per Suarez che trova l’opposizione di Alisson, la palla però resta nei pressi dell’area piccola e per Piqué è un gioco da ragazzi depositare in rete a porta sguarnita

⚽ 59: GOOAAALLLLL! Gerard Piqué gets another for the blaugranes to make it 3-0! #BarçaRoma pic.twitter.com/hohwxLwWQn — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2018

14′ – Perotti perde il momento per la battuta, serve Kolarov che non trova lo specchio

13′ – Conclusione di Rakitic e parata di Alisson, ora la Roma ha l’obbligo di restare sul pezzo e non sfaldarsi dopo una serata a dir poco sfortunata

11′ – RADDOPPIO BARCELLONA – Azione che si sviluppa su un corner, uno-due Messi-Rakitic, Manolas in ritardo nella chiusura su Umtiti, il greco poi manda sfortunatamente nella sua porta! Seconda autorete per i giallorossi!

⚽ 55: GOOAAALLL!!! Another own goa, this time from Manolas, makes it 2-0! #BarçaRoma pic.twitter.com/nIYFPPSP8h — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2018

10′ – Sinistro di Iniesta, palla deviata in corner da Manolas

7′ – Destro secco di Messi, difesa giallorossa in difficoltà, risposta di Alisson

6′ – Bruno Peres controlla la corsa di Iniesta, poi allarga il braccio: Makkelie lascia correre

2′ – Non perfetto Alisson su un tiro senza pretese di Alba, Suarez in fuorigioco sul tap-in

1′ – Occasione clamorosa per la Roma! Perotti manca un comodo colpo di testa ad un metro dalla porta di Ter Stegen!

1′ – Si riparte: via al secondo tempo di Barcellona-Roma!

SINTESI PRIMO TEMPO – Roma messa bene in campo e pronta a ribattere azione su azione all’incedere del Barcellona: vantaggio catalano grazie ad un autogol di De Rossi, che ha centrato la sua porta nel tentativo di disturbare un’azione orchestrata da Messi ed Iniesta. Due rigori negati alla Roma: uno netto su Dzeko, l’altro al limite dell’area su Pellegrini.

45′ – Conclusione di Messi impattata dalla retroguardia giallorossa. Intervallo: Barcellona-Roma 1-0

41′ – Altro potenziale rigore tolto alla Roma: Umtiti irrompe su Pellegrini, il direttore di gara concede solo punizione, ma l’intervento del centrale del Barcellona sembrava sulla linea. Nulla di fatto sulla punizione calciata dallo stesso Pellegrini

38′ – VANTAGGIO BARCELLONA! Scambio a velocità inaudita tra Messi ed Iniesta, De Rossi spedisce nella sua porta nel tentativo di spezzare la trama catalana!

⚽ 38: GOOOAAALLLL! De Rossi puts the ball past his own keeper to give Barça the lead! #BarçaRoma pic.twitter.com/NHuPzx1a6N — FC Barcelona (@FCBarcelona) April 4, 2018

37′ – Dzeko veste i panni del suggeritore per Florenzi, appena in ritardo nella lettura della situazione

36′ – Bella idea di Rakitic in profondità per Suarez, che però non riesce a controllare

32′ – Iniziativa di Perotti sulla sinistra, Pellegrini si avvita ma non trova lo specchio della porta

29′ – Tiro-cross di Alba, soluzione insidiosa, Alisson si salva in corner

28′ – Risposta di Alisson sul diagonale di Suarez, ben servito da Messi nell’occasione

26′ – Semedo sfonda sulla destra, ma con il suo suggerimento non trova gli attaccanti

23′ – Lancio di Umtiti per Suarez, buon intercetto di De Rossi

20′ – Roma che ora appare più in difficoltà rispetto all’avvio di gara

19′ – La Roma sbanda in disimpegno e rischia di ritrovarsi in svantaggio, salvata dal palo di Rakitic!

18′ – Manolas respinge una conclusione di Suarez

14′ – Buon recupero di Peres su Iniesta

11′ – Prima conclusione di Messi: botta centrale, risposta di Alisson

10′ – Semedo su Dzeko in piena area blaugrana: Makkelie grazia il Barcellona e sottrae un calcio di rigore alla Roma

7′ – Rete annullata al Barcellona per netta posizione di fuorigioco di Suarez sull’assist di Iniesta

5′ – Fazio su Messi, problemi poi nell’attivare la transizione su Dzeko

4′ – La Roma prova ad attuare un pressing alto per disturbare il palleggio catalano

1′ – Fischio d’inizio: via a Barcellona-Roma!

Roma chiamata all’impresa contro quella che oggi può essere definita oltre ogni ragionevole dubbio tra le due squadre più forti del pianeta: il Barcellona ha dominato il torneo più competitivo d’Europa, quella Liga che – per intenderci – vede tra le sue partecipanti il Real Madrid ammirato ieri nello scenario dello Juventus Stadium. Per gli uomini di Eusebio Di Francesco non può però trattarsi di esibizione, quanto invece dell’occasione per dare fastidio ad una concorrente di tale livello e giocarsi le proprie carte, seppur da sfavorita di turno. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Barcellona-Roma. Scelte ufficiali: Valverde punta su Semedo ed esclude Dembele dalla formazione titolare, contestuale l’avanzamento di Sergi Roberto sulla linea dei centrocampisti, lì dove è confermato il pieno recupero di Busquets. Analogo ragionamento tattico operato da Di Francesco: fuori El Shaarawy, c’è Bruno Peres sulla linea difensiva, sarà di conseguenza Florenzi ad agire nel tridente offensivo con Dzeko e Perotti.

Barcellona-Roma: formazioni ufficiali

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Umtiti, J. Alba; Sergi Roberto, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde

Roma (4-3-3): Alisson; Peres, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Florenzi, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Barcellona-Roma: probabili formazioni e pre-partita

Catalani che sostanzialmente si presentano alla sfida nella formazione tipo: recuperato Busquets, il regista dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Rakitic, in un centrocampo completato da Iniesta e Dembele, a supporto dei due attaccanti Messi e Suarez. Capitolo Roma: Di Francesco rinuncia a Nainggolan, almeno dall’inizio, non al meglio dopo lo stop rimediato in quel di Bologna. Al suo posto spazio a Pellegrini. In avanti Dzeko si riappropria della maglia titolare: ne fa le spese il deludente Schick, con il bosniaco fiducia ad El Shaarawy e Perotti, constatata l’indisponibilità di Under.

Barcellona (4-4-2): Ter Stegen; S. Roberto, Piqué, Umtiti, J. Alba; Dembele, Rakitic, Busquets, Iniesta; Messi, Suarez. Allenatore: Ernesto Valverde

Roma (4-3-3): Alisson; Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov; Pellegrini, De Rossi, Strootman; El Shaarawy, Dzeko, Perotti. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Queste le considerazioni espresse dall’allenatore del Barcellona Ernesto Valverde nella conferenza stampa di presentazione dell’incontro internazionale: «Gli ultimi ottimi risultati della Roma non mi sorprendono: parliamo di una squadra che ha qualità, che ha già fatto vedere ottime cose sia in campionato che in Champions. Affronteremo la partita con grande entusiasmo: vogliamo passare il turno e arrivare in semifinale. Il doppio confronto non credo possa chiudersi domani: servirà restare concentrati per 180’, possibilmente senza prendere gol in casa. I pronostici non contano: è tutto da decidere e noi rispettiamo la Roma. Non importa se ci danno per favoriti, questo non ci fa vincere la partita. I punti di forza della Roma? La pressione in campo: la Roma ha calciatori forti in attacco, hanno esterni pericolosi e due centrali bravi sui calci da fermo. Alisson? E’ un grande portiere: non so se possiamo dire che è il Messi dei portieri, ma è davvero forte».

Così invece il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco: «E’ motivo d’orgoglio essere qui, dobbiamo affrontare questa partita con grande umiltà e credere che possiamo fare qualcosa di importante. Se la spensieratezza può essere una chiave? Abbiamo una squadra spensierata in generale, bisogna scendere in campo con la voglia di far bene. Dobbiamo affrontare il Barcellona con grande forza, sapendo delle loro armi. Come possiamo fermare Messi? Lavorando da squadra, non possiamo utilizzare marcature fisse per un giocatore che va dove vuole. E’ una mina vagante, in grado di rendere utili palloni innocui. Ci vuole un occhio di riguardo, ma abbiamo lavorato proprio per questo. Nainggolan? Sta bene, ma faremo dei test oggi e domani. Non so ancora se giocherà, ma se dovesse stare bene, sarà della gara. La fiducia di Monchi? Bisogna essere positivi non solo con le parole, bensì con gli atteggiamenti».

Barcellona-Roma: i precedenti del match

Una vittoria a testa e due pareggi nei precedenti storici tra Barcellona e Roma, tutti disputati in Champions League. L’ultimo dei quali non portò assolutamente bene ai giallorossi: un perentorio 6-1 che non lasciò spazio a dubbi. Dalla stagione 2013-14 ad oggi, il Barcellona non ha mai perso un incontro di Champions League nel suo impianto del Camp Nou.

Barcellona-Roma: l’arbitro del match

Dirige Danny Makkelie, arbitro olandese classe 1983, Fifa dal 2011. Nessun precedente stagionale con Barcellona e Roma, né con club italiani. Ha diretto quattro partite dell’attuale Champions League, tre relative alla fase a gironi ed una agli ottavi di finale, estraendo dodici cartellini gialli, alla media dunque di tre ammonizioni a gara.

Barcellona-Roma Streaming: dove vederla in tv

Barcellona-Roma sarà trasmessa a partire dalle ore 20.45 in diretta in chiaro su Canale 5 e sulle frequenze in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.