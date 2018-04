Roma e Juventus spazzate via in Champions: numeri impietosi nel confronto Italia-Spagna

Il confronto tra le italiane (Juventus e Roma) e le spagnole (Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid) è impietoso in Champions League

Le italiane in Champions League non hanno avuto molta fortuna nel sorteggio. C’è da dire che, da Barcellona-Roma e Juventus-Real Madrid, emerge una superiorità netta e lampante da parte delle squadre spagnole nei confronti delle italiane. La Juventus è la squadra che domina la Serie A da sette anni ed è stata spazzata via da Cristiano Ronaldo e compagni con un secco 0-3. La Roma, seconda l’anno scorso, pur con tutte le attenuanti del caso ha perso 4-1 al Camp Nou. L’unico dato positivo è che i giallorossi hanno segnato l’unico gol italiano contro una spagnola in questa Champions League. I cinque confronti precedenti erano andati un po’ meglio, ma non di tanto: Juventus e Roma non avevano mai segnato contro Real Madrid, Barcellona o Atletico Madrid tra fase a gruppi e quarti di Champions League.

Barcellona-Roma, Juventus-Real Madrid e le altre

Si parte con lo 0-0 e lo 0-2 della Roma con l’Atletico, si passa dallo 0-0 e lo 0-3 della Juve col Barca, si arriva alle due gare dei quarti di finale tra ieri e oggi. Sei partite, due pareggi e quattro sconfitte per le italiane. Un gol fatto (Dzeko, stasera) e dodici gol subiti, zero partite senza subire gol in Spagna. Il confronto è impietoso e, se alla Roma è servito il Qarabag per “eliminare” l’Atletico Madrid, ai giallorossi e ai bianconeri servirà una vera e propria impresa per avere la meglio delle spagnole al ritorno. Il calcio spagnolo è avanti anni luce e l’Italia avrebbe dovuto rendersene conto già a settembre, quando al Santiago Bernabeu la Nazionale era stata umiliata dalla Spagna. Per riuscire a colmare il gap con Barcellona, Real Madrid e le altre iberiche quanto tempo servirà? Impossibile rispondere, ma la sensazione è che dovranno passare parecchi anni.