Moviola Borussia Dortmund Atletico Madrid, l’episodio chiave del match

L’episodio arbitrale chiave del match Borussia Dortmund Atletico Madrid, valido per i quarti di finale di Champions League 2023/24

L’episodio chiave della moviola del match tra Borussia Dortmund Atletico Madrid, valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/24. Dirige la sfida l’arbitro Vinic.

L’EPISODIO CHIAVE

Non ci sono state situazioni particolari in una gara accesa, piena di gol ed emozioni, ma sostanzialmente corretta. Lo dimostra il numero dei falli, tutt’altro che eccessivo: 17, 7 per i tedeschi, 10 ad opera degli spagnoli. Sono state tre le ammonizioni, ma è significativo che in un pirotecnico secondo tempo non ci siano stati cartellini gialli. Insomma, uno spettacolo di sano agonismo, senza polemiche.