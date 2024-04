Atletico Madrid, Koke: «Quando non sfrutti le occasioni...»

Koke, centrocampista dell’Atletico Madrid, ha parlato al termine della sconfitta contro il Borussia Dortmund

ELIMINAZIONE – «È stata una partita fatta di molti capovolgimenti di fronte. Ma questo è il calcio, devi sfruttare le occasioni. Le abbiamo avute in casa e non le abbiamo colte, anche qui abbiamo avuto delle grandi occasioni. Abbiamo avuto la possibilità di pareggiare la partita e, con questo, qualificarci. Ma quando non sfrutti le occasioni succede questo, a maggior ragione in Champions League».