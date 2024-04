Al Westfalenstadion, il match d’Europa League 2023/2024 tra Borussia Dortmund e Atletico Madrid: sintesi, tabellino e cronaca live

Al Westfalenstadion, Borussia Dortmund e Atletico Madrid si affrontano nel match valido per il ritorno dei quarti di Finale di Champions League 2023/2024

Borussia Dortmund Atletico Madrid LIVE: sintesi e moviola

Protesta ufficiale dell’Atletico Madrid perché il pullman è arrivato allo stadio in ritardo e ha dovuto effettuare il riscaldamento in tempi più brevi

Hummels, difensore della squadra di casa, ha ricevuto l’ovazione del pubblico dopo aver festeggiato – nella sfida dell’andata – la presenza numero 500 con il club.

Per il sito dell’Uefa il 58% dei tifosi pensa che sarà l’Atletico Madrid a passare

PRIMO TEMPO

00 – Atletico Madrid con ben 4 giocatori in diffida, deve fare attenzione alle ammonizioni

02 – Palla gol per il Borussia. Sabitzer murato quando stava per calciare a colpo sicuro

03 – Clamoroso! Morata va via a campo aperto e a tu per tu con Kobel fa un cucchiaio che va fuori

10 – Ritmi alti per le due squadre, entrambe cercano il gol

23 – Possesso palla nettamente per i padroni di casa: 67-33%. Ma il risultato è fermo sullo 0-0

30 – Primo ammonito dell’incontro: il colpevole è Azpilicueta, il fallo è su Adeyemi

34 – 1-0! Borussia in vantaggio, dal lato sinistro colpisce Brandt, ben pescato da Hummels. Oblak tocca il tiro ma non basta. E adesso è parità dopo il 2-1 dell’andata

37 – Ci prova Emre Can da lontano: Oblak para senza troppi problemi

38 – 2-0! Raddoppio del Borussia con Maatsen con gran taglio e diagonale vincente. Ancora una volta è da sinistra che i tedeschi colpiscono

L’ultima volta che il Borussia Dortmund ha raggiunto la semifinale risale al 2013, quando poi sono stati sconfitti in finale nel derby tedesco con il Bayern Monaco

43 – Un ammonito anche per il Dortmund: stavolta un’incursione di Azpilicueta determina il giallo di Ryerson

45 – Braccio largo di Hermoso su Adeyemi: punizione per il Dortmund e ammonizione per il difensore dell’Atletico, che era anche in diffida

47 – Il primo tempo si chiude con una punizione laterale di Brandt che semina il panico in area. Dortmund avanti di 2 gol, Atletico che deve rimpiangere la colossale occasionre mancata da Morata a inizio gara

Numeri del primo tempo: il Borussia ha il 60% di possesso palla ed effettuato 10 tiri totali, contro gli appena 2 dell’Atletico Madrid. Per Simeone urge una sterzata se non vuole finire qui la sua corsa europea

SECONDO TEMPO

45 – Simeone effettua ben 3 cambi: entrano Correa, Barrios e Riquelme; escono Morata, Molina e Azpilicueta

48 – 2-1! Autogol di Hummels che devia nella propria porta un innocuo colpo di testa di Hermoso. Siamo con lo stesso risultato dell’andata, perfetta parità

52 – Atletico rinvigorito: De Paul effettua un tiro cross che non trova la porta

56 – Occasionissima Atletico! Correa ha il pallone del 2-2 ma sull’uscita di Kobel mette fuori. Simeone si butta a terra per la disperazione

59 – Il copione della gara prevede il Dortmund costantemente in avanti e l’Atletico agire in ripartenza