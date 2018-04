Dzeko da primato: record di gol in una singola Champions con la Roma

Il record di Edin Dzeko con la Roma: è il primo a toccare quota cinque gol in una singola annata di Champions League

Edin Dzeko ha segnato un gol nella sconfitta della Roma contro il Barcellona. La partita è finita quattro a uno per i blaugrana e l’unica rete giallorossa è stata siglata proprio dal bosniaco. Per lui è il quinto gol con la Roma in questa Champions League, un dato non da sottovalutare, visto che, finora, nessuno ci era mai riuscito. Ci era andato vicino Francesco Totti, ma si era fermato a quattro reti così come Antonio Cassano, ma si parla di più di dieci stagioni fa. L’ex Manchester City, invece, è arrivato a cinque gol e ha scritto il suo nome nella storia della Roma. Nessuno aveva mai segnato così tanto in una singola edizione.

Per Dzeko i gol sono stati quasi tutti importantissimi in questa stagione di Champions League. Il primo è arrivato in Azerbaigian contro il Qarabag, poi si è ripetuto con una doppietta bellissima in casa del Chelsea a Stamford Bridge per il tre a tre finale. Il quarto gol è stato quello che ha permesso alla Roma di battere lo Shakhtar all’Olimpico e di andare ai quarti di finale. Il quinto è stato segnato stasera al Camp Nou. La speranza dei tifosi è che ne arrivino altri, anche se al ritorno sarà dura.