Roma sfortunata, doppio autogol: in Champions non accadeva dal 2015

Autogol Roma, De Rossi e Manolas segnano due volte nella porta di Alisson: i giallorossi sono in buona compagnia, mentre il Barcellona è piuttosto fortunato

La Roma col Barcellona ha segnato due autogol nella medesima partita di Champions League, un record che però non vede solo i giallorossi protagonisti. Sono quattro le squadre ad aver messo dentro due autoreti nella stessa gara, l’ultima è stata tre anni fa. Nella Champions League 2015-16 fu il Galatasaray a fare altrettanto in un match pazzo contro l‘Astana disputato in Kazakistan. Era il 30 settembre, si giocava la fase a gruppi e i turchi pareggiarono due a due regalando due gol con sfortunate deviazioni di Hakan Balta e Lionel Carole nell’ultimo quarto d’ora. Curiosamente, anche l’Astana fece autogol con Nenad Eric.

Da allora, solo partite con una sola autorete. Fino ad arrivare al Camp Nou stasera. Prima De Rossi, poi Manolas hanno completato l’opera piuttosto disgraziata della Roma. I capitolini hanno avuto molta sfortuna, se si considera che l’arbitro ha negato almeno un rigore ai ragazzi di Di Francesco. Un po’ più fortunato il Barcellona, che in questa Champions League ha già usufruito di ben cinque autogol a favore. Negli ultimi quindici anni di Champions, nessuna squadra aveva sfruttato così tante autoreti.