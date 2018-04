Liverpool, il pullman del Manchester City distrutto dai tifosi reds – VIDEO

Liverpool: accoglienza poco amichevole dei tifosi reds verso il Manchester City, arrivato ad Anfield per la sfida d’andata dei quarti di finale di Champions League. Come riportato da AS, il pullman che ha trasportato i ‘Citizens’ fino allo stadio è stato assaltato da numerosi sostenitori reds con un fitto lancio di botiglie, lattine e anche razzi. Alcuni finestrini del mezzo sono andati in frantumi, così come la portiera del conducente, e il club di Manchester dovrà fare ritorno a casa con un altro pullman.

Il Liverpool, attraverso un comunicato ufficiale, ha esposto le sue scuse per l’accaduto: «Ci scusiamo con Pep Guardiola, i suoi giocatori, il suo staff tecnico e tutte le persone colpite dall’incidente. Il comportamento di queste persone è assolutamente inaccettabile Dal club siamo disposti a collaborare con le autorità per identificare i responsabili, la priorità ora è quella di chiarire i fatti e offrire il necessario sostegno al Manchester City».

City bus arrives at Anfield. A few cans, flares and bottles thrown at it. The smashed bottle (which you can see towards the end of the vid) nearly landed on my head, which would’ve served me right tbf pic.twitter.com/NgMep0LAhP

— Sam Lee (@Sammy_Goal) April 4, 2018