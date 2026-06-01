Giovanni Simeone al centro del Torino, sarà il totem del progetto futuro dei granata

Giovanni Simeone sarà il perno centrale del progetto futuro del Torino. L’argentino è il totem dei granata

Mentre dall’Argentina arrivano immagini social che ritraggono Giovanni Simeone in abiti autunnali, lontano dal grande caldo che avvolge l’Italia in questi giorni, la testa dell’attaccante è già proiettata al futuro. Sul telefono del giocatore scorrono infatti le cartoline di Pinzolo, la splendida località trentina che a partire dal 13 luglio ospiterà il ritiro pre-campionato del Torino. Nel nuovo scacchiere granata che prenderà forma, il Cholito rappresenterà un cardine assoluto: la strategia societaria, orchestrata dalla proprietà e dal direttore sportivo Gianluca Petrachi, pone il centravanti argentino saldamente al centro del progetto tecnico. Lo riferisce La Gazzetta dello Sport.

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Le parole di Cairo e l’anno del boom realizzativo

L’ex attaccante del Napoli dovrà essere una garanzia per il futuro, proprio come sottolineato dal presidente Urbano Cairo al termine della stagione appena conclusa, commentando il bel pareggio in rimonta nel derby. Il patron ha delineato chiaramente le basi strutturali da cui ripartire: «Pensando alla programmazione del prossimo anno, abbiamo alcuni punti fermi importanti».

E a proposito del numero 9 sudamericano, il vertice del club ha aggiunto con grande fierezza: «Simeone è un mio pallino, io l’ho voluto fortissimamente e ha fatto molto bene durante la stagione». Il serrato corteggiamento dell’estate scorsa e il conseguente sforzo economico (a febbraio è scattato il definitivo obbligo di riscatto dal Napoli) sono stati ampiamente ripagati dal rendimento in campo: con 11 reti, il Cholito è stato il capocannoniere indiscusso del Toro e il settimo miglior marcatore dell’intera Serie A.

La rinascita sotto la Mole e il nuovo ruolo di leader

L’approdo in Piemonte ha rigenerato il giocatore, facendogli ritrovare quella vitale continuità sotto porta vissuta ai tempi di Genoa, Cagliari e Fiorentina. Basti pensare che, in una sola annata granata, ha quasi doppiato i gol in campionato realizzati nell’intero triennio al Napoli (fermo a 6 reti in Serie A). Numeri così importanti gli mancavano dalla cavalcata di Verona del 2021-22, conclusa con 17 gol.

Nel Torino che verrà, Petrachi ha in mente di inserire molti profili giovani. Ecco perché la leadership, l’esperienza e l’innegabile carisma di Simeone diventeranno risorse preziose ed essenziali. L’argentino aiuterà la nuova nidiata di talenti a crescere e a esprimere il proprio potenziale. A prescindere dall’allenatore che verrà scelto nei prossimi giorni per guidare la squadra, il Cholito è destinato a rimanere «un punto fermo importante». Un vero e proprio totem intoccabile per le ambizioni del club.