Padovano torna a parlare della morte di Denis Bergamini: «Mai creduto al suicidio. Aspettiamo la magistratura, ma è stata ridata dignità alla sua famiglia»

Padovano torna a parlare della morte di Denis Bergamini, suo ex compagno e caro amico ai tempi del Cosenza: le sue parole

Intervistato in esclusiva da JuventusNews24, l’ex attaccante Michele Padovano ha tracciato un bilancio sulla stagione appena conclusa per i bianconeri di Luciano Spalletti. Ci ha tenuto poi a chiudere con un commento riguardante la richiesta da parte della Procura Generale di una condanna di 23 anni di reclusione per Isabella Internò, ex fidanzata del noto calciatore e suo amico e compagno ai tempi del Cosenza, Denis Bergamini, scomparso prematuramente all’età di 27 anni.

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SULLA STAGIONE DELLA JUVENTUS – «Come ho sempre detto dall’inizio del campionato a me questa squadra è sempre parsa incompleta. Aveva delle buone individualità però mancava nell’asse soprattutto centrale di giocatori esperti della fascia 26-32 anni, giocatori che nei momenti difficili prendono la partita in mano e la indirizzano dove vogliono loro. Questi giocatori qui la Juve non li aveva e addirittura all’interno della stessa partita a volte vedevamo un primo tempo eccezionale e un secondo disastroso. Oltre questa manca anche il carattere, caratteristica che dovrebbe sempre essere presente in squadre come la Juventus».

SU VLAHOVIC E IL MERCATO DELLO SCORSO ANNO – «Per quanto riguarda Vlahovic dico che alla Juve non si è mai aspettato nessuno se non per 2-3 mesi. Nel mio periodo inizialmente Zidane fece un pò di fatica ma noi in allenamento vedevamo che avevamo a che fare con un campione sotto tutti i punti di vista e quindi lo abbiamo aspettato. Tutti questi anni però non si aspetta nessuno, tantomeno alla Juventus, quindi io credo che Vlahovic in bianconero abbia terminato il suo tempo. Openda e David delusioni grosse, soprattutto il secondo. Un anno fa io avevo caldeggiato il suo acquisto perchè è un giocatore che ha sempre fatto gol e sinceramente mi sarei aspettato un atteggiamento e risultati diversi da questo giocatore. Non sono arrivati e quindi vedremo. Credo che andranno a prendere un giocatore importante dando via qualche altro che ha mercato».

INDAGINE SULLA MORTE DI DENIS BERGAMINI, LA PROCURA GENERALE HA CHIESTO UNA CONDANNA A 23 ANNI DI RECLUSIONE PER L’EX FIDANZATA ISABELLA INTERNÒ: COSA NE PENSO? – «Io rispetto la magistratura perché credo che sia giusto così. Aspettiamo che la magistratura faccia il suo corso. In primo grado c’è stata una condanna a 16 anni. Io non gioisco per le condanne, tantomeno a quella di Isabella, ci mancherebbe altro, però comunque è stata ridata dignità alla famiglia di Bergamini che ha insistito in tutti questi anni affinché il processo si facesse e a noi che lo conoscevamo, gli abbiamo sempre voluto bene, e non abbiamo creduto nemmeno per un secondo al discorso del suicidio. Aspettiamo che la magistratura si pronunci in tutti e tre i gradi di giudizio, dopodiché metteremo una pietra sopra ad una vicenda che è durata troppo, 35 anni per stabilire la verità… Però come si dice meglio tardi che mai».

L’INTERVISTA COMPLETA A PADOVANO SU JUVENTUSNEWS24.COM