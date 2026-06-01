Spalletti a Young Reporter: «Quando vado a letto e vinco una partita disegno le facce dei bambini che sorridono. Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente» – VIDEO

Spalletti, allenatore della Juve, ha risposto alle domande dei Young Reporter. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero

A Young Reporter, Luciano Spalletti ha risposto alle domande dei piccoli tifosi della Juventus.

SCONFITTE – «Le sconfitte diventano tali solo se non ti insegnano niente. Se ti insegnano qualcosa, se riesci ad avere una reazione, a fare dei ragionamenti e ricerchi una soluzione vuol dire che ti ha insegnato almeno una cosa».

SOGNO DA GRANDE – «Io ne avevo due o tre. Ho fatto diversi mestieri mentre giocavo a calcio. Però fare il pilota d’aereo mi sembrava una cosa bellissima».

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VITTORIA IN UNA PARTITA DIFFICILE COSA FACCIO – «Io quando vado a letto e vinco una partita prendo un blocco e disegno tutte le facce dei bambini che sorridono. Mi è successo di conquistare il successo in diverse partite. Non mi ricordo tutte queste vittorie, ma dei ragazzi sorridenti sì».

DECISIONE PIU’ DIFFICILE – «Ne ho prese diverse. Io penso sempre di avere a che fare con persone grandi, con uomini. Questo perché penso che a parlare alle persone mature, al cuore e all’intelligenza di queste ci faccia diventare probabilmente più bravi di quello che è il nostro livello».

L’INTERVISTA COMPLETA A SPALLETTI