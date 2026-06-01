Muric è stato riscattato dal Sassuolo, ma ora si apre un bivio per il suo futuro viste le sue dichiarazioni di qualche mese fa.

Il calciomercato del Sassuolo fa registrare un movimento ufficiale di grande spessore, destinato a far discutere nelle prossime settimane. La dirigenza neroverde ha infatti deciso di esercitare il diritto di opzione per Arijanet Muric, acquisendo l’intero cartellino del portiere kosovaro a titolo definitivo dall’Ipswich Town – lo riporta Fabrizio Romano. Si tratta di un’operazione finanziaria di assoluto rilievo, conclusa sulla base di 7 milioni versati nelle casse della compagine inglese. Tuttavia, dietro a questa mossa della dirigenza emiliana si nasconde un intricato giallo legato alla reale permanenza dell’estremo difensore in Italia.

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I numeri della stagione in maglia neroverde

Nel corso di questa annata calcistica, l’ex portiere del Burnley e del Manchester City si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere della squadra. Analizzando nel dettaglio le statistiche della sua stagione, il classe 1998 ha difeso la porta del club emiliano collezionando ben 32 presenze complessive. Il suo personale ruolino di marcia racconta di 43 gol subiti e di un bottino impreziosito da 6 clean sheet. Prestazioni di livello internazionale che, evidentemente, hanno convinto i vertici del Sassuolo a compiere un investimento considerevole pur di non perdere il controllo sul giocatore.

La rottura e le dichiarazioni: separazione inevitabile?

Nonostante la massiccia spesa del club emiliano, il futuro di Muric in maglia neroverde appare tutt’altro che scontato. A rendere lo scenario particolarmente spinoso sono le inequivocabili parole pronunciate dallo stesso giocatore solamente qualche mese fa a Gianluca Di Marzio, che delineano una profonda distanza tra le intenzioni della società e la volontà del ragazzo. Il portiere aveva infatti dichiarato senza troppi giri di parole:

“Non intendo giocare per il Sassuolo nella prossima stagione. Con la fine del prestito, finisce anche il mio tempo qui. Ho informato il club che non voglio rimanere qua dopo questa stagione per motivi personali”.

Quali scenari per il futuro sul mercato?

Di fronte a una presa di posizione così perentoria, sorge spontaneo domandarsi quale sarà la sua prossima destinazione. La mossa del Sassuolo cela con ogni probabilità una lucida strategia di calciomercato. Esercitando il riscatto a 7 milioni di euro, la società si è assicurata la totale proprietà del cartellino per gestire in prima persona un’eventuale cessione.

Considerando la caratura del portiere della nazionale del Kosovo, è lecito immaginare che il club sia già al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, puntando magari a registrare un’immediata plusvalenza estiva. Il valzer dei portieri è ufficialmente iniziato, e il profilo di Muric si candida a essere uno dei pezzi pregiati di questa sessione di trattative.