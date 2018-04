Roma-Fiorentina, la partita di Astori

Roma-Fiorentina metterà di fronte due squadre che hanno fatto parte della carriera del compianto Davide Astori

E’ passato già un mese da quella maledetta domenica in cui la Serie A si svegliò senza Davide Astori. Il Capitano di altri tempi, dagli occhi buoni e dalla grande eleganza in campo. Era la vigilia di Udinese-Fiorentina, un match che si giocò sì, ma 4 giorni fa, con il numero 13 stampato sul cuore e la voglia di regalargli una vittoria ogni volta che la Viola scende in campo. Non a caso Riccardo Saponara e compagni le hanno vinte tutte da quella tragedia, segno che ci sia una forza interiore particolare a smuoverli. Potrebbe accadere lo stesso anche in Roma-Fiorentina.

Oggi, dalle 18, giallorossi e gigliati scenderanno in campo per quella che sarà la prima sfida tra due squadre in cui ha militato Davide Astori. Le emozioni saranno, dunque, ancor di più, per entrambe, rispetto alle scorse giornate. Il numero 13 “ritornerà” lì dove ha giocato soltanto per una stagione, lasciando però grandi rapporti umani e calcistici. L’amicizia con Daniele De Rossi, il legame con Kostas Manolas, suo compagno di stanza, ma anche i bei ricordi che porta con sè il pubblico dell’Olimpico. Il quale, oggi, lo omaggerà a modo suo.