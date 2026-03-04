Calcio Estero
Fenerbahce, grave infezione per Domenico Tedesco: salta la Coppa di Turchia. Il comunicato ufficiale e quali sono le sue condizioni
Il match odierno contro il Gaziantep FK, valido per la prestigiosa Coppa nazionale, vedrà un’assenza di peso a bordo campo. Domenico Tedesco è stato costretto ad alzare bandiera bianca. Il tecnico sta infatti lottando contro un severo problema di salute che gli impedisce di svolgere regolarmente le sue mansioni direttive.
Secondo quanto emerso nelle ultime ore, l’allenatore è alle prese con una grave infezione che richiede cure mediche specifiche e riposo assoluto, affinché possa tornare a guidare i suoi ragazzi nelle migliori condizioni di forma possibili.
La scelta del sostituto per la sfida contro il Gaziantep FK
Per sopperire all’improvvisa mancanza del primo allenatore in questo incrocio decisivo, la dirigenza ha deciso di affidare temporaneamente le redini della squadra a Zeki Murat Göle. Sarà lui a dover gestire tatticamente e mentalmente i calciatori nella delicata sfida serale di Coppa.
Il testo del comunicato stampa sulle condizioni del mister
A confermare lo scenario e a rassicurare l’ambiente sulle tempistiche di recupero ci ha pensato direttamente il club di Istanbul, diramando un comunicato stampa attraverso i propri canali ufficiali.
Queste le esatte parole pubblicate dalla società turca per fare chiarezza sull’accaduto: “Il nostro allenatore Domenico Tedesco è ancora in cura a causa di una grave infezione. Per questo motivo, oggi non potrà guidare la nostra squadra nella partita della quarta giornata del girone C della Ziraat Türkiye Cup contro il Gaziantep FK. In questa partita, il nostro assistente allenatore Zeki Murat Göle assumerà la responsabilità tecnica della squadra. Il nostro allenatore Domenico Tedesco dovrebbe tornare alla guida della squadra nel match contro il Samsunspor in programma nel fine settimana. Lo comunichiamo all’attenzione del pubblico”.
L’ambiente attende ora il rientro effettivo del tecnico, previsto già per l’importante scontro di campionato in arrivo nel weekend.