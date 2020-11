Ferencvaros, Isael: «Assenti Juve? Restano una grande squadra»

Le dichiarazioni di Isael alla vigilia del match di Champions League tra Juventus e Ferencvaros

La Juventus riceve il Ferencvaros per il match della fase a giorni di Champions League. Le dichiarazioni in conferenza stampa di Isael: «Le mie sensazioni sono positive, è uno stadio fantastico, ho una bellissima sensazione a giocare qui in Champions League».

Assenze Juventus – «Sicuramente la Juve ha dei grandi giocatori, le assenze non tolgono il fatto che sia una grande squadra. Sono un team fortissimo, ci sono giocatori validi contro cui giocheremo».

