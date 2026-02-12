Connect with us
Ferguson Roma, arriva l’attacco al tecnico Gasperini! Ecco cosa sta succedendo, le ultimissime

Published

2 ore ago

on

By

Ferguson Roma, scoppia il caso! Arrivano critiche pesanti a Gasperini, ecco cosa sta accadendo in queste ore

Kevin Kilbane, ex nazionale irlandese, ha preso le difese di Evan Ferguson sulle colonne dell’Irish Times, puntando il dito contro la gestione dell’attaccante da parte di Gian Piero Gasperini.

PAROLE «Qualcuno deve iniziare a difendere Evan Ferguson perché la sua carriera rischia di essere macchiata dalle opinioni mediche espresse pubblicamente da un allenatore 68enne su uno dei migliori talenti mai prodotti dall’Irlanda»

Kilbane sostiene la sua posizione accusando Gasperini di danneggiare Ferguson con alcune dichiarazioni pubbliche, arrivando persino a ridicolizzarlo invece di proteggerlo. L’ex nazionale irlandese auspica inoltre un intervento del Brighton, club proprietario del cartellino dell’attaccante, affinché tuteli maggiormente il giocatore.

Ferguson, fermo dal 28 gennaio, sta proseguendo con un programma di allenamenti personalizzati. Intorno a lui, però, il dibattito si è ormai esteso ben oltre i confini italiani, alimentando un confronto sempre più acceso sulla gestione del giovane talento.

