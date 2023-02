Ferran Torres: «Ero entrato in un pozzo senza fine di sfiducia»

Ferran Torres ha voluto parlare del supporto psicologico che gli ha permesso di superare i momenti più critici al Barcellona

Ferran Torres, attaccante del Barcellona, ha voluto parlare ai giornalisti del supporto psicologico di cui ha avuto bisogno e della sua importanza per gli atleti. Di seguito le sue parole, raccolte da Marca.

«Sono entrato in un pozzo senza fine, non sapevo come uscirne. Non ero fiducioso e tutto mi ha condizionato. È stata un’esperienza molto amara, ma allo stesso tempo uno dei momenti più belli perché ora mi sento più forte. Ero diventato troppo ossessionato dal gol e non dalla prestazione. Pensavo più a segnare, anche se non giocavo bene. Ora ho imparato a uscire, a divertirmi e da lì le cose vengono fuori da sole. Non è stato apprezzato il fatto che io sia arrivato in un momento molto difficile al Barça, con la squadra nona in campionato e che doveva conquistarsi la Champions. Non si può dire ‘no’ al Barça, il tecnico voleva che venissi ad aiutare la squadra»..