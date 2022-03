Ferrante su Torino Inter: «Può risolversi da palla inattiva. Belotti? Dia sempre il 110%»

L’ex attaccante, Marco Ferrante, ha parlato ai microfoni di Tuttosport in vista della sfida tra Torino e Inter

TORINO-INTER – «Sarà la partita delle difese. I granata in casa hanno raccolto tanti punti, i nerazzurri sono rocciosi. Fase offensiva? Belotti per il Torino manca un po’ di stabilità mentale, ma a un attaccante basta un episodio per sbloccarsi. Andrea fino all’ultimo giorno darà il 110% per la squadra come sta facendo Insigne a Napoli. La situazione contratto non è facile da gestire, ma penso che qualcosa di più si sarebbe potuto fare. Tornando alla partita penso si possa risolvere da una palla inattiva. Io tiferò per il Torino, porto la squadra nel cuore».

INTER – «Il Torino dovrà temere Dzeko e Lautaro, ma anche Sanchez dovesse partire titolare, mentre tra gli esterni dico Perisic».

JURIC – «Ha carattere e personalità. Ha dato un’impronta chiara alla squadra, può solo che migliorare».

SCUDETTO – «Sono convinto che l’Inter abbia una rosa per finire in tesa al campionato, ma il tricolore non passerà dalla sfida con il Torino. I nerazzurri non riusciranno a fare risultato pieno, anzi dovranno stare attenti ad uno scivolone».