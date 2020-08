Ferrante: «Tifosi fidatevi, Giampaolo è il top per il Torino»

Marco Ferrante ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Marco Giampaolo sulla panchina del Toro

Marco Ferrante, ex attaccante del Toro, ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport dell’arrivo di Giampaolo sulla panchina granata. Le sue parole.

GIAMPAOLO ALLENATORE ALL’ASCOLI – «All’inizio mi sembrava noioso.., ma mettetevi nei miei panni: ero un giocatore affermato, e lui ogni mattina chiedeva di ripetere mille volte i soliti schemi, fino al punto da farti venire il vomito. Ero scettico, non riuscivo a capire il perché. Poi è stato imbarazzante per quanto bello: Marco ti porta allo sfinimento per farti memorizzare le sue giocate. Quando entri nella sua visione, in campo ti sembra di essere alla playstation. Vai in automatico, le sue lezioni ti danno due o tre giocate per ogni zona in cui ti trovi. Lavori tanto, corri il giusto: è una meraviglia».

QUALITÀ – «È l’unico a curare anche la potenza con la quale va dosato il passaggio. Lo vuole bello forte, s’incazza se non fai come dice lui. Nella tattica è un maniacale eccezionale. Ne ho avuti tanti di allenatori, ma rispetto a lui gli altri sono dieci a zero: è il tecnico che mi ha segnato di più e in positivo. È un introverso, ma riesce a trasmettere bene le sue idee: è la sua forza, per avere e ricevere il giusto rispetto dai giocatori».

TORO – «Ho sempre sperato di vederlo al Toro. Ci metto la faccia: c’è bisogno di un allenatore come lui, è qualità pura. Il top, scelta ideale. Ai tifosi dico: aspettatelo, lasciatelo lavorare, abbiate fiducia. Ci vorrà tempo, ma quando i giocatori memorizzeranno ciò che vuole, le squadre di Marco fanno male a tutti».

BELOTTI – «Quando entrerà nei meccanismi, con la sigaretta in bocca andrà oltre la doppia cifra»