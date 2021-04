Ferrero punta il Palermo, l’avvocato: «Vogliamo rilevare le quote di maggioranza»

Massimo Ferrero punta anche il Palermo e a parlare di questa trattativa è stato il suo avvocato Sergio Schicchitano

Sergio Scicchitano, avvocato di Massimo Ferrero, svela ai taccuini de Il Giornale di Sicilia i programmi del presidente della Sampdoria per il Palermo.

«L’obiettivo è rilevare le quote di maggioranza del club lasciando Di Piazza in società e proponendo a Mirri di continuare come presidente onorario. Hera Hora verte in uno stato economico gravissimo, quindi è stata presentata al Comune di Palermo un’istanza di autotutela per ottenere l’annullamento o la revoca del contratto stipulato dalla stessa Hera Hora».