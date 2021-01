Ferrero spinge La Gumina al Pescara: un ostacolo all’operazione

Il presidente Massimo Ferrero ha promesso La Gumina al Pescara, ma prima deve riscattarlo dall’Empoli: ostacolo economico per la Sampdoria

Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha promesso al numero uno del Pescara, Daniele Sebastiani, il trasferimento in prestito di Antonino La Gumina nella finestra di mercato invernale. Questa l’indiscrezione del Secolo XIX, che sottolinea come – a prescindere dall’ostacolo economico – Ferrero sia in prima linea per risolvere il problema e permettere il trasferimento.

Problema non da poco perché La Gumina prima di poter lasciare la Sampdoria deve essere riscattato dall’Empoli per cinque milioni di euro, somma che i blucerchiati non possono spendere. Sempre a quanto riporta il Secolo XIX, il presidente dell’Empoli sarebbe disponibile a uno sconto sul prezzo del riscatto per agevolare l’operazione ma vorrebbe i soldi tutti e subito.