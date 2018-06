Fifa 19 Champions League, i dettagli su come funzionerà la partnership tra la competizione UEFA più importante e il gioco di punta della EA Sports

La notizia è di pochi giorni fa e promette di rivoluzionare il mondo dei videogiochi calcistici: EA Sports ha preso i diritti di Champions League e Europa League (oltre che della Supercoppa Europea), tutte presenti in Fifa 19. Il tutto è stato presentato con un trailer spettacolare, che riproduce il gol di Cristiano Ronaldo in Juventus-Real Madrid, la rovesciata che ha fatto applaudire tutto l’Allianz Stadium e tutto il calcio mondiale. Come sarà presente la Champions in Fifa 19? Si potrà giocare all’interno de ‘Il Viaggio-Campioni‘: si può scegliere il giocatore Alex Hunter per inseguire la vittoria finale in coppa con qualsiasi squadra.

Inoltre la Champions League sarà giocabile anche nella modalità online, in special modo nel Fifa Ultimate Team, la rivoluzione che da qualche anno ha cambiato il modo di giocare di moltissimi utenti. Ovviamente si può giocare la Champions anche nella modalità torneo oppure in un semplice campionato. Si possono utilizzare sia le squadre qualificate alla UCL 2018-19 sia tutte quelle affiliate all’UEFA presenti in Fifa 19: per esempio, si può tentare una scalata con il Lecce dalla Serie B e qualificarsi alla coppa delle grandi orecchie. Quando detto finora vale sia per la UCL sia per la UEL e la Supercoppa. Inoltre viene rivisto anche il comparto grafico: loghi e sequenze televisive saranno personalizzati da UEFA, con l’aggiunta di un commento nuovo.

Chi ci sarà in copertina per Fifa 19? Semplice: Cristiano Ronaldo, che di Champions ne ha vinte quattro negli ultimi cinque anni e Neymar, vincente nell’unica che il Real ha lasciato per strada. Rimane da capire che maglia vestiranno sulla copertina, ma quello lo dirà solo il mercato. Saranno i testimonial sia nella edizione Champions che in quella Ultimate di Fifa 19. Per quanto riguarda la versione Champions, EA Sports fa un regalo a chi la prenoterà: tre giorni di accesso anticipato, CR7 e O Ney in prestito per sette partite in FUT, pacchetti oro maxi di FUT e molto altro. Chi invece prenoterà quella Ultimate avrà fino a 40 pacchetti FUT, oltre a quanto già annunciato.