FIFA 23, tutte le promo in arrivo nei prossimi mesi

A solo poche settimane dall’uscita del nuovo capitolo della serie FIFA, sono già stati rilasciati innumerevoli aggiornamenti e patch per correggere alcuni difetti di sistema e per migliorare l’esperienza di gioco degli utenti.

Per quanto riguarda la modalità FUT, invece, è stato annunciato un nuovo evento denominato “Out of position”, che permetterebbe di acquistare carte di calciatori a cui sono assegnati ruoli differenti rispetto a quelli reali. Vediamo nel dettaglio tutte le novità cui sarà possibile assistere prossimamente giocando a FIFA 23.

Eventi e promozioni annunciate

Come accade su tutte le piattaforme di gaming, e sui casinò online che offrono un bonus senza deposito, anche i videogiochi di ultimissima generazione offrono periodicamente premi, giveaway o promozioni per rendere sempre coinvolgente l’esperienza di gioco da parte degli utenti. Il nuovo capitolo della serie calcistica FIFA, uscito lo scorso settembre, non è certo da meno, garantendo ogni mese una serie di eventi e competizioni esclusive in grado di regalare un gameplay che non annoia mai.

Abbiamo già accennato agli aggiornamenti e alle patch che sono state rilasciate alla fine del mese di ottobre, le quali hanno corretto alcuni difetti poco gradevoli all’interno del gioco, come ad esempio i rigori, dato che gli utenti hanno evidenziato fin da subito l’eccessiva semplicità con cui era possibile centrare la porta. L’evento “Out of position”, ossia fuori posizione, è stato invece annunciato ma non è stata ancora chiarita quale sia la natura della promo. Si pensa che ai giocatori verrà offerta la possibilità di acquistare giocatori a cui saranno assegnati ruoli diversi rispetto a quelli ordinari.

La FIFA World Cup

Buona parte degli amanti del videogioco EA Sports resta con il fiato sospeso in attesa dell’uscita della modalità “World Cup”, la quale dovrebbe essere disponibile a partire dalla prima metà di novembre. Questa consentirà ai giocatori di prendere parte alla simulazione virtuale dei campionati mondiali di calcio che si terranno quest’anno in Qatar e di fruire di un’ampia serie di eventi ad essi collegati.

Secondo alcune voci di corridoio, il primo evento che sarà reso disponibile prende il nome di “Path to glory” e dovrebbe includere gli Eroi appartenenti alla modalità FUT di FIFA 23. Un successivo evento dovrebbe essere il “World Cup Stories”, di cui EA Sports non ha ancora fornito dettagli né anticipazioni di alcun tipo.

Tantissime novità in arrivo!

FIFA 23 è il capitolo della serie EA Sports che ha avuto più successo in assoluto, catturando al momento del lancio ben 10 milioni di giocatori in tutto il mondo. Encomiabile risulta, inoltre, la passione con cui gli sviluppatori concedono continui aggiornamenti e promozioni esclusive ai propri utenti. Siamo certi che gli appassionati della serie avranno grandi sorprese nei prossimi giorni.