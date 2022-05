Fifa, a breve incontro con le federazioni di Russia e Ucraina

La Fifa si metterà al tavolo con le federazioni di Russia e Ucraina. Importante capire la posizione dei calciatori

Nelle prossime settimane la Fifa incontrerà le federazioni di Russia e Ucraina. Sul tavolo le conseguenze del conflitto tra i due paesi, dalla ripresa dei campionati – quello russo non si è mai fermato, a differenza ovviamente di quello ucraino – fino alla situazione dei calciatori.

La Fifa aveva permesso infatti ai calciatori di usufruire di una finestra extra di mercato per trovarsi una nuova squadra in prestito fino al 30 giugno. La soluzione più plausibile è la riproposizione per un altro anno di questa formula.