Figc, prolungati i prestiti fino al 31 agosto: la situazione

La Figc ha ufficializzato il prolungamento dei prestiti fino al 31 agosto. Ecco la decisione presa dalla Federcalcio

I contratti in scadenza al prossimo 30 giugno saranno prolungati. A stabilirlo è la FIGC con un comunicato ufficiale nel quale viene stabilito che i termini dei contratti dei calciatori in prestito con diritto o obbligo di riscatto saranno prorogati fino al 31 agosto.

La maggior parte dei giocatori è in scadenza, in prestito dall’estero o in prestito secco: per loro sarà necessario un documento che certifica l’intesa con la società per la proroga del contratto.