Final Eight Champions League come funziona: i verdetti in gara secca, questa edizione si decide in due settimane

Manca soltanto l’ufficialità, ma ormai la decisione sembra essere presa. La Champions League 2019-2020 si deciderà in circa due settimane, dal 12 agosto si giocherà a Lisbona per decidere il vincitore di questa edizione.

Ma come funzionerà la final eight? Al momento non sono state diramate ulteriori indicazioni, ma sarà molto semplice: si porteranno a termine gli ottavi di ritorno, poi si giocheranno i quarti di finale (prima il sorteggio, ndr), poi le semifinali e le finali. Tutti i match saranno in gara secca, come succede già adesso nel mondiale e nell’europeo. Domani 17 giugno ci sarà l’ufficialità da parte della UEFA.

Le date della final eight di Champions League: