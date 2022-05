Del Bosque: «Ancelotti? Grande allenatore. La finale la vince il Madrid»

Del Bosque, allenatore, ha affrontato diversi temi a La Gazzetta dello Sport, dalla finale di Champions a Ancelotti

ANCELOTTI – «Siamo simili? «Ringrazio chi lo pensa perché Carlo mi piace, ma non direi, per una ragione molto semplice: non ci sono due persone o due allenatori uguali né simili. Ognuno di noi ha il suo modo di essere, le proprie conoscenze, le proprie emozioni. Penso che quest’anno abbia saputo maneggiare in maniera impeccabile una rosa amplia e qualificata».

CHAMPIONS – «Penso che la vinceremo (Madrid n.d.r.). Abbiamo superato ottavi, quarti e semifinali molto molto difficili, contro squadre fortissime»