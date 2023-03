Fiorentina: 2 anni senza giocare in casa saranno tanti punti in meno

Dal 2024 al 2026 la Fiorentina potrebbe giocare due anni in trasferta. Ecco l’analisi di Alberto Polverosi, giornalista del Corriere dello Sport

Giovedì scorso, sul Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha alzato l’allarme sulla prospettiva che la Fiorentina sia costretta a giocare dal 2024 al 2026 lontana dalla propria città. Ha fatto il calcolo di 120 gare tutte in trasferta, se la media degli appuntamenti sarà quella della stagione in corso, nella quale i viola sono stati impegnati anche sul fronte europeo. Il giornalista ha definito la circostanza «una follia», ricordando che questo prezzo è stato già pagato nel 1989-90, quando è stato ristrutturato l’impianto in occasione dei Mondiali organizzati in Italia.

E se le Notti poi sono state Magiche, quelle domeniche per gli appassionati supporter viola sono state vissute al Curi di Perugia in un anno a dir poco paradossale, con rischio di retrocessione e raggiungimento della finale di Coppa Uefa con la Juventus. «Il disagio dei tifosi fu enorme, la perdita economica della società gravissima», ha scritto Polverosi, cronista di quella vicenda. Quel continuo giocare lontano dalla propria città, portò a vincere solo 6 gare su 15: casalinghe nominalmente, ma che nei fatti erano campi neutri anche se non mancava mai la carovana dei sostenitori viola ad accompagnare la squadra.

Naturalmente, a pesare sulla situazione e a ipotecare una bella fetta di futuro ci sono i fattori economici. Se la Fiorentina emigrasse a Empoli significherebbe spostarsi di pochi chilometri, ma il Castellani al completo non riuscirebbe a contenere neanche l’intero degli abbonati attuali della Viola. Scendendo sul piano più tecnico ed attuale, che rapporto ha la squadra di Italiano con il fattore casa? La risposta può indurre ben più di un motivo di preoccupazione: lo scorso campionato, meglio della Fiorentina in casa ha fatto solo l’Inter, dei 62 punti guadagnati 41 li ha conquistati al Franchi. A oggi. L’importanza del proprio stadio è confermata anche quest’anno, seppur in scala ridotta, con un saldo di 22 punti contro 15 guadagnati fuori da Firenze.