Fiorentina, Barone: «Bisogna sospendere il Fair Play Finanziario. Compreremo i campioni»

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole.

NUOVO STADIO – «Dobbiamo proporre al Governo e alle istituzioni del mondo del calcio una serie di rivisitazioni di leggi o concetti che permettano a tutti di arrivare a essere competitivi e di sognare e sperare di poter prima o poi conquistare qualcosa. Un aiuto potrebbe arrivare da una nuova Legge sugli stadi. Non stiamo chiedendo soldi a favore degli imprenditori. Chiediamo di poter snellire il percorso. Faccio un esempio, il Franchi potrebbe essere la casa della Fiorentina ma dovrebbe essere ricostruito».

FAIR PLAY FINANZIARIO – «Sospenderlo? Ogni soluzione che permetta ai club di restare invita e andare avanti andrebbe presa senza indugi. Direi proprio di sì».

TERMINARE SERIE A – «Speriamo che si possa finire perché vorrebbe dire che saremmo tutti in una situazione migliore rispetto a oggi dal punto di vista sanitario. Bisognerà capire fino a quando sarà possibile chiudere la stagione senza compromettere la prossima. Sarebbe importante finire il campionato perché titoli, promozioni e retrocessioni devono uscire dal verdetto del campo. Non credo invece all’ipotesi play-off e play-out. In Lega mai parlato di questo».

MERCATO – «Castrovilli e Chiesa? Abbiamo ottenuto questo con il dialogo, la trasparenze e quando occorreva anche con la fermezza. Con Pradè andremo avanti su queste basi. Abbiamo sempre detto che non siamo una società che vuole vendere calciatori ma semmai vuole acquistarli. La Fiorentina non deve essere un punto di partenza ma un approdo. Castrovilli e Chiesa, sono giovani, italiani, già nel giro della Nazionale, sono stati contagiati dall’entusiasmo di Rocco. A noi fa enormemente piacere che siano contenti qui a Firenze».