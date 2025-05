Fiorentina, brutte notizie in vista della Conference: Cataldi a rischio. Il punto sulle condizioni del centrocampista

Il Corriere dello Sport fa il punto sulle condizioni fisiche di Danilo Cataldi, centrocampista della Fiorentina, dopo il problema ad una coscia che ha accusato durante la semifinale di andata di Conference League contro il Betis.

I Viola non hanno diramato un bollettino ufficiale, limitando alle previsioni i giudizi sul suo rientro; ma la sensazione è che il centrocampista, che già sarà assente dalla gara di Roma, valida per la 35a giornata di Serie A, non riuscirà a recuperare nemmeno per il match di ritorno di Conference.