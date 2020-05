Fiorentina, Castrovilli: pochi giocatori commettono più falli di lui

Castrovilli è uno dei giocatori più importanti della Fiorentina. Subisce tanti falli, ma di contro ne commette anche parecchi

Con 76 dribbling fin qui riusciti, Castrovilli è il secondo giocatore del campionato che vince più dribbling. La mezzala della Fiorentina è estremamente diretta e verticale. Quando riceve, pensa quasi come prima cosa a puntare la porta. In velocità è quasi incontenibile, come dimostrano i 63 falli fin qui subiti.

Oltre a procurarsi tante punizioni, è uno dei giocatori del campionato che commette più infrazioni, ben 47. Solo Okaka, Rincon e Milinkovic-Savic fanno peggio di lui.