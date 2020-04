Fiorentina, Commisso: «Ho il 100% delle quote, non come Roma, Juve e Inter»

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole

«Intanto diciamo da dove vuole ripartire la Fiorentina. Ho portato in Italia investimenti importanti della mia famiglia. Ho il 100% della società viola. Non come i presidenti di Inter, Milan, Roma e Lazio che ricevono contributi anche da altri investitori. Gli stessi Agnelli, se non sbaglio, che tramite Exor controllano la Juve, sono proprietari di non più del 35 per cento del valore del club bianconero».

INVESTIMENTI – «Lo Stato vuole aiutare il calcio? Allora cambi leggi vecchie. Aiuti i privati a costruire impianti o a ristrutturare stadi già esistenti superando certi vincoli. Parlo di imprenditori che vogliono creare valore alle città, non di “pirati” che stanno pensando di comprare in Italia aziende in crisi».

RIPRESA – «Sono favorevole per queste date. Ma se si dovesse andare oltre il 2 agosto sarebbe un problema. Non dobbiamo rovinare la stagione 2020-21».