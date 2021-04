Fiorentina, Commisso: «Mi aspetto che la squadra ce la metta tutta con l’Atalanta»

Rocco Commisso ha parlato in vista della partita di questa sera della sua Fiorentina contro l’Atalanta

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, è sbarcato questa mattina in Italia per assistere al match di stasera della sua squadra contro l’Atalanta. Raggiunto dai microfoni dei canali ufficiali viola, il patron ha detto di aspettarsi molto dai suoi ragazzi.

«Adesso sono qui per stare vicino ai ragazzi. Per questo sono tornato. Stasera mi aspetto che i ragazzi giochino bene e ce la mettano tutta. Bisogna sempre cercare di vincere, in queste ultime partite è importantissimo. I ragazzi sanno che non possiamo scherzare, dobbiamo salvarci. Poi penseremo all’anno prossimo».