Fiorentina, conferenza Prandelli: «Non chiediamo a Ribery di risolvere i problemi»

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Verona. Queste le sue parole.

CONTINUITA’ – «Dobbiamo dare continuità. Contro il Sassuolo abbiamo disputato una buona partita, contro una squadra temibile. Lo spirito e l’atteggiamento e la voglia di stare sempre in partita che abbiamo messo in campo contro il Sassuolo la voglio rivedere domani».

DIFESA – «Rivedendo gli allenamenti e la partita con la difesa a 4 c’erano delle incertezze e quindi volevo togliere alibi alla squadra e loro mi hanno risposto in maniera importante. La fase difensiva va fatta bene a prescindere dal numero degli uomini. Lo ripeto, non mi vergogno a difendere. Il calcio negli ultimi anni è andato solo verso uno spettacolo effimero».

VLAHOVIC – «Ha gli attributi altrimenti non avrebbe calciato il rigore. Sono contento di questo ragazzo perché ha voglia di migliorare e deve continuare cosi. Avendo fiducia delle sua capacità. Ho trovato tre attaccanti bravi a cui non posso rimproverare nulla. Vlahovic ha le caratteristiche adatte per svolgere il ruolo di punta come lo immagino io».

CALLEJON – «Callejon è un professionista serio. Sta recuperano la condizione fisica, il suo problema non è tanto il ruolo. Non lo vedo come un quinto di centrocampo, con lui in campo il centrocampo deve disporsi in maniera diversa».

RIBERY – «In ogni squadra ci sono giocatori che possono dettare i tempi, gli altri lavorano per far arrivare il pallone a questi giocatori, Ribery nell’ultima gara non è mai andato a sinistra, ha fatto un lavoro che gli abbiamo chiesto per diventare leader cosi che con i suoi modi potesse darci superiorità numerica. Non gli chiediamo risolvere i nostri problemi».

VERONA – «Il Verona preoccupa molto squadre e lo siamo anche noi. E’ una squadra che ha sposato la filosofia del proprio allenatore. Fa un calcio molto propositivo e verticale. Rischiano qualcosa ama hanno l’esuberanza per provare a fare male agli avversari. non temono nessuno. lavorano fisicamente. Il merito di Juric è stato quello di entrare nella testa dei giocatori e chi lo segua avrò sempre una parole di confortano».

AMRABAT – «Amrabat non lo vorrei mai togliere per le sue qualità Ogni calciatore deve continuare a migliore gli aspetti che non conosce ma in questi momento Amrabat me lo tengo così».