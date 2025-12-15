Fiorentina, crisi sempre più grande! L’Hellas Verona sbanca a Firenze e si stacca dall’ultimo posto. De Gea e Kean gli “eroi” sotto accusa: l’analisi

Fiorentina, crisi sempre più grande! De Gea e Kean “eroi” sotto accusa: la fotografia della stagione Viola. L’analisi della Gazzetta dello Sport

La Fiorentina attraversa una fase delicata e i volti simbolo del recente passato rischiano di diventare il riflesso più evidente della crisi. Come evidenzia La Gazzetta dello Sport, solo un anno fa David De Gea e Moise Kean erano gli eroi di una squadra capace di chiudere sesta e di spingersi fino alla semifinale di Conference League. Oggi, invece, il loro rendimento è al centro delle critiche.

De Gea, arrivato a Firenze dopo un anno sabbatico e una carriera di altissimo livello tra Atletico Madrid e Manchester United, era stato decisivo con parate pesantissime, spesso sui rigori. In questa stagione, però, il portiere spagnolo non sembra più “Superman”: gli errori si accumulano, da Cagliari a San Siro, fino alle recenti incertezze contro Sassuolo e Verona. Nonostante un contratto quasi triplicato, la sicurezza di un tempo sembra smarrita.

Situazione simile per Moise Kean. Rigenerato dopo l’esperienza alla Juventus, lo scorso anno aveva trascinato i viola con 25 gol complessivi, diventando il terminale offensivo del sistema di Raffaele Palladino. Oggi il bottino è magro: appena tre reti stagionali, con tante conclusioni imprecise e meno lucidità sotto porta. Anche i segnali di nervosismo, come il battibecco per un rigore con Mandragora, raccontano un momento complicato.

Il problema, sottolinea la Rosea, sembra soprattutto mentale. Le sicurezze si sono incrinate e il caos collettivo ha coinvolto anche i leader. Il talento resta, così come l’importanza di Kean e De Gea nel progetto. Ma per uscire dalla crisi, la Fiorentina deve ritrovare fiducia, equilibrio e identità, prima che il ribaltamento diventi definitivo.